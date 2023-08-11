منحة ماجستير ودكتوراه ممولة من الوكالة الأمريكية.. إليك رابط التقديم

يهتم الكثيرون بتطوير أنفسهم من خلال الدراسة وتعلم مهارات جديدة فالحصول على مؤهل عال وحده لم يعد كافيا في سوق عمل يتنافس فيه الملايين على فرص محدودة تتطلب مهارات جديدة، لذا تكون المنح الدراسية محل اهتمام الكثيرين.

تفاصيل منح الماجستير والدكتوراه من الجامعة الأمريكية

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل منح رواد وعلماء مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والتي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC.

ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات الكوادر المصرية في القطاع الحكومي والخاص والجامعات، والمراكز البحثية من خلال توفير منح دراسية للماجستير ودراسات ما بعد الدكتوراه وتدريبات قصيرة الأجل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

رابط الالتحاق ببرنامج المنح

وأطلقت وزارة التعليم العالي، نموذج الالتحاق بمنح البرنامج للقطاع العام، الذي يمكن الانضمام إليه من الأشخاص المنتمين إلى الجهات التالية:

- الجهات الحكومية.

- الجهات غير الحكومية.

- الوزارات والهيئات التابعة لها.

- الجامعات الحكومية والأهلية.

- مراكز البحث العلمي.

ويمكن التقديم من هنــــــــــا.

ويستمر التقديم من خلال ملء النموذج المخصص والمرفق أعلاه، حتى يوم 4 سبتمبر 2023 على البريد الإلكتروني التالي USAIDEGPioneers1@aucegypt.edu.

شروط القبول في البرنامج

وتنظم وزارة التعليم العالي ورشة عمل تجمع ممثلين من الكوادر المصرية في الجهات المعنية يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب فردي من أي موظف ينتمي لوزارة أو هيئة أو جامعة أو مركز بحثي لم تقدم نموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.