«التغذية بالطرق التكنولوجية» رسالة ماجستير في جامعة بنها

حصلت الباحثة شروق هاشم صادق هاشم على درجة الماجستير بتقدير امتياز من جامعة بنها، في التغذية وعلوم الأطعمة في التجميد والتبريد بالطرق التكنولوجية الحديثة بحفظ بعض الخضروات الشائعة الانتشار في مصر بالتجميد.

وجرت المناقشة تحت إشراف الدكتور عمرو أحمد إمام، أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بقسم الاقتصاد المنزلي وعميد كلية التربية النوعية سابقا بجامعة بنها، والدكتور يوسف عبدالعزيز الحسانين، أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق بجامعة المنوفية، والدكتور غادة محمود البسيوني، أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بجامعة بنها.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور أشرف عبدالعزيز عبدالمجيد، أستاذ التغذية وعميد الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان السابق، ومقرر اللجنة العلمية للاقتصاد المنزلي لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين ومستشار رئيس جامعة حلوان، والدكتور عيد علي زكي، أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بجامعة بنها.

التغذية وعلوم الأطعمة في التجميد والتبريد بالطرق التكنولوجية

وتضمنت الدراسة كيفية التغذية وعلوم الأطعمة في التجميد والتبريد بالطرق التكنولوجية الحديثة، حيث أن الخضروات تلعب دورا مهما للنظام الغذائي للإنسان لأنها تدعم الأداء الطبيعي لأنظمة الجسم المختلفة وتزود خلايا الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف والزيوت الأساسية والمغذيات النباتية، حيث تحتوي الخضروات على كميات قليلة من الدهون والسعرات الحرارية.

الباذنجان نبات شائع جدا

وأشارت الدراسة أن الباذنجان نبات شائع جدا، يزرع على مساحات تزيد عن 1.7مليون هكتار في جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر الأكثر شيوعا في الأسواق، ويستخدم في الأغراض الطبية نظرا لتكوينه والذي يحتوي على سعرات حرارية منخفضة جدا، والمواد الكيميائية النباتية التي تحتوي على مكونات الفينول والفلافونويدات والألياف بشكل أساسي.