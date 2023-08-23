موعد تقليل الاغتراب وطريقة التقديم للتحويل بين الكليات.. اعرف الخطوات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، ما يعقبه البحث عن موعد تقديم طلبات تقليل الاغتراب وطريقة التقديم للراغبين في التحويل من كلية بعيدة إلى أخرى بالقرب من محل سكنهم.

وتتيح وزارة التعليم العالي، تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية 2023، ونعرض في السطور التالية، موعد تقليل الاغتراب وطريقة التقديم، وفقًا لما كشفته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها.

موعد تقليل الاغتراب وطريقة التقديم

أكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، أنَّ موعد تقليل الاغتراب، سيبدأ غدا الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري.

خطوات وموعد تقليل الاغتراب وطريقة التقديم

ويمكن تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وفي حدود النسبة المقررة 10%.

- بعد الدخول على الرابط المخصص لذلك، يتم كتابة الرقم السري ورقم الجلوس والكلية التي يريد الطالب التحويل إليها.

وتبدأ تحويلات وتقليل الاغتراب غدا الخميس، وتستمر حتى الاثنين الموافق 28 أغسطس الجاري.

ومن المقرر وفق كل عام، أن يتم إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023، وإتاحتها للطلاب خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل لها.