«مياه مطروح»: لدينا أكبر محطة تحلية بسعة 65 ألف متر مكعب

قال المهندس أحمد نصر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي في مطروح، إن محطة تحلية المياه في مطروح، طاقتها 65 ألف متر مكعب في اليوم، وهي أول محطة بهذا الحجم في المحافظة، موضحا أن إنشاءات الأعمال الميدانية وصلت إلى 75% و25% أعمال إلكتروميكانيك.

رؤية استراتيجية

أوضح أحمد نصر، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الدولة المصرية لها رؤية استراتيجية وتوجيهات، بأن محطات التحلية يجري التوسع فيها، حتى يستطيعون مجابهة الطلب على المياه، مع زيادة استقبال الأعداد في فصل الصيف، مؤكدا أن محطات التحلية تستطيع مجابهة النقص للمياه المطلوبة في مطروح.

الصرف الصحي

أشار إلى أن وضع الصرف الصحي بالنسبة لمطروح كان حتى 2014، نسبة التغطية لا تتجاوز 30%، والآن تم تغطية مطروح بنسبة 95% بشبكات صرف صحي جديدة، وبالنسبة لباقي المحافظة قال: «في الحمام أنشأنا مشروع صرف صحي متكامل في الخدمة من 2019، وفي العلمين القديمة نستهدفها بمشروع صرف صحي متكامل ومستهدف على نهاية 24 يكون خلص».