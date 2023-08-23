وزارة الحج: فيزا الزيارة غير مسموح بها لأداء العمرة ويجب التسجيل عبر «نسك»

أصدرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بياناً لإعلام الجمهور بالإجراءات المطلوبة للتسجيل في تطبيق «نسك»، والحصول على تصاريح أداء العمرة، بحسب ما ذكرته شبكة «المواطن» السعودية.

وزارة الحج والعمرة ترد على أحد رواد منصة «إكس»

وتم توضيح ذلك من خلال رد إدارة «العناية بالمستفيدين»، التابعة لوزارة الحج والعمرة على استفسار أحد رواد منصة «إكس»، المعروفة باسم «تويتر» سابقا، حيث تساءل عما إذا كانت فيزا الزيارة تسمح دخول العمرة.

وذكرت وزارة الحج والعمرة أنه يجب أن يكون هناك وجود تأشيرة صالحة لدخول المملكة، كتأشيرة السياحة أو الزيارة أو العمرة، للتسجيل عبر تطبيق «نسك»، والحصول على تصاريح أداء العمرة.

موسم انطلاق موسم العمرة

وفي 11 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن انطلاق موسم العمرة حيث تم إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نسك وتوكلنا، ليتمكن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، من الحصول على تصاريح العمرة.

وتم إطلاق تطبيق نُسك من قبل وزارة الحج والعمرة بهدف خدمة ضيوف الرحمن، ويساعد التطبيق في إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة.

وفى سياق متصل، يتم أيضًا ضبط طاقة الاستيعاب وفقًا للمعايير المعتمدة من الجهات المعنية لضمان توفير بيئة روحانية وآمنة، ويتكامل التطبيق مع تطبيق توكلنا للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدمين للتصاريح ومراعاة الضوابط التنظيمية.