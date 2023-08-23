سعر جرام الذهب عيار 21.. استقرار ملحوظ في بداية تعاملات اليوم

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية استقراراً ملحوظاً، بعد تراجعه خلال تعاملات أمس الثلاثاء داخل كافة محلات الصاغة بدون مصنعية، بعد أن سجل انخفاضا بنحو 5 جنيهات وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة، ووفق الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً في محلات الصاغة نحو 2275 جنيها للشراء كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات الصباح 2600 جنيه، وعن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم يبلغ 1950 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1517 جنيها للشراء أما سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل اليوم الأربعاء 1300 جنيه وبالنسبة لسعر جنيه الذهب في مصر يبلغ في بداية التعاملات الصباحية 18200 جنيه للشراء فيما وصلت سعر الأونصة 80860 جنيها.