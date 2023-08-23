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القبض على المتهمين بذبح ماشية وإلقاء مخلفاتها في النيل

كتب:

محمد بركات
07:53 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر تطبيق «واتس آب»، لأشخاص يذبحون رأس ماشية على مرسى النيل الخاص بإحدى العائمات المتحركة بالقاهرة، وإلقاء المخلفات بمياه النيل.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، بعد أن جرى تداول عدد من مقاطع الفيديو بالواقعة التي حدثت بإحدى العائمات المتحركة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة «سارية التراخيص»، وإلقاء مخلفات الذبح بمياه النيل.

وبالفحص جرى تحديد العائمة المشار إليها، والمدير المسؤول عنها، وبمواجهته بمقاطع الفيديو أقر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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