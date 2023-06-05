الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في البساتين

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بمنطقة البساتين في ظروف غامضة، وتحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة.

العثور على جثة شاب في العقد الثالث

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة البساتين، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بعثور عدد من الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من عمره بدائرة القسم ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد أي إصابات ظاهرة.

التحفظ على الجثة بمشرحة زينهم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة بمشرحة زينهم تحت تصرفها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وبيان أسباب الوفاة بعد تشريحها، وتبين أن الجثة لشاب يُدعى «محمود. ا، 32 عامًا» ويرتدي ملابسه كاملة.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بالدفن بعد الانتهاء من تشريح الجثة وتسليمها لذويها.

الموقف القانوني

فيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح تامر الشايب المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات في مادته رقم 234 نص على: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».