متحف محمد علي ينظم معرضا أثريا عن مياه النيل

نظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، معرضًا أثريًا مؤقتًا عن المياه، تحت عنوان «النيل شريان الحياة»، في إطار الاحتفال بعيد وفاء النيل.

مجموعة متميزة من أدوات وأواني شرب المياه

أشارت آمال صديق مدير عام متحف قصر المنيل، أن المعرض سيستمر لمدة شهر، ويضم مجموعة متميزة من أدوات وأواني شرب المياه الخاصة بالأمير محمد علي، ومجموعة من القطع الأثرية من عصر الأسرة العلوية تعرض لأول مرة.

ومن المعروضات نيشان ورصيعة النيل، وطست وأبريق من البلور، مزين بتلبيسة من الفضة على شكل أفرع نباتية، وثلاجة مياه من الفضة، ومجموعة من الدوارق والأكواب مصنوعة من البلور، كانت تستخدم لشرب المياه، بالإضافة إلى مجموعة معروضات متنوعة تخص نهر النيل.

أهم المتاحف التاريخية في مصر

ويعد متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل من أجمل وأهم المتاحف التاريخية في مصر، حيث يعبر المتحف عن فترة مهمة من تاريخ مصر الحديث وينفرد بتصميمه المعماري الرائع، فقد بني على طراز إسلامي حديث مقتبس من المدارس الفنية والمملوكية، كما يتضمن أيضا بعض الزخارف السورية والمغربية والأندلسية، بل وشاعت فيه الروح العثمانية، لذا فهو يعد مدرسة فنية جامعة لعناصر الفنون الإسلامية المختلفة.