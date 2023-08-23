مساعد أمين «مستقبل وطن»: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات

أعلن حزب مستقبل وطن، دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الانتخابات الرئاسية

قال النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن تأييدنا لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأت منذ عشر سنوات.

أوضح عفيفي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحدث طفرة نوعية بكل محاور الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة، خلال المشروعات القومية وخخط الدولة الاستراتيجية التي جرى تنفيذها على أرض الواقع، لإزالة العقبات الحياتية التي كانت تقف أمام المواطنين.

مستقبل وطن يؤيد الرئيس السيسي

وتابع الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن: «المواطن المصري قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يعاني من مشكلات صحية مزمنة منذ سنوات، أبرزها فيروس سي، الذي كان صدأ يأكل في صحة المواطنين، وكان البعض يظن أنه لا محل ولا مفر منه، لكن الإرادة الوطنية المصحوبة من القيادة السياسية، استطاعت أن تمحو هذا الفيروس من الوجود، بعد أن أصبح علاجه بالمجان لدى جموع المواطنين».

وأضاف: «فضلا عن المشروعات القومية التي تتمثل في شبكات الطرق والكباري، وبناء المدن الجديدة، ومشروعات توليد الكهرباء، التي تلعب دور مهما في تقوية البنية التحتية للاقتصاد القومي».