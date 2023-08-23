قيادي بـ«مستقبل وطن»: ندعم الدولة والرئيس السيسي.. ما حدث في عهده نقلة حضارية كبيرة

قال محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن، إنّ الحزب يدعم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن بيان اليوم بخصوص دعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تأكيدا للدور، مشددا على أن ما حدث في مصر في آخر 10 سنوات، نقلة حضارية كبيرة جدا للأجيال القادمة، وبداية لتأسيس الجمهورية الجديدة.

الحزب هدفة مساندة الدولة المصرية

أضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»: «الحزب بكل كوادره من القاعدة هدفه مساندة الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلنا في حزب مستقبل وطن على قلب رجل واحد داعمين للرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع، أنّ الدولة المصرية تواجه تحديات كثيرة من كل جانب، مثل المنطقة الغربية في ليبيا، والمنطقة الشرقية والقضية الفلسطينية، ومشكلات الجنوب في السودان وسد النهضة، وفي الشمال مشكلة شرق المتوسط.

السيسي استطاع العبور بمصر من مرحلة 2014

وأكد أن الإقليم في مراحله الماضية، شهد مشكلات كبيرة جدا، والرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع باقتدار العبور بمصر من مرحلة 2014 عندما كان العالم لا يعترف بها وثورة 30 يونيو، واستطعنا أن يكون لدينا تواجد إقليم ودولي أكبر بكثير، كما شهدت الدولة المصرية إنجازات كثيرة رغم المشكلات الاقتصادية التي يعاني العالم منها في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على سلاسل إمداد الغذاء على مستوى العالم وارتفاع العالم.