أمين «مستقبل وطن» بأسيوط: ندعم كل الإنجازات المتحققة في عهد الرئيس السيسي 

أكد ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين محافظة أسيوط بحزب مستقبل وطن، أن رؤية الحزب هدفها مصلحة المواطن، والجميع رأى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية ونعيشها اليوم، مثل مبادرة حياة كريمة، رغم الصعوبات التي تواجه العالم كله، التي ينعكس أثرها على مصر، بالاضافة إلى أن القيادة السياسية وضعت هدفا لها، أنها تخدم أكثر من 55 مليون مصري، في الأرياف والفلاحين الذين يدعمون الدولة المصرية واستقرارها.

سنمر بكل سلام من الأزمة الاقتصادية

أوضح خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، وأن في الفترة منذ 2011، جيشنا استطاع المرور بالشعب المصري لبر الأمان من المؤمرات، ووصلنا لاستحقاق رئاسي لفترتين، والاستحقاق القادم سنقدر على الوصول إلى الجمهورية الجديدة، التي تكمن في التنمية المستدامة لمصر 2023، وسنمر بكل سلام من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، التى تنعكس عليها من الأحداث الخارجية».