أمين الشؤون البرلمانية بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي تولي المسؤولية في ظروف صعبة

أكد النائب محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية المركزي بحزب مستقبل وطن، أن الحزب بكل كوادره من القاعدة إلى القمة هدفه مساندة الدولة المصرية، والكل على قلب رجل واحد يدعم الرئيس السيسي، وأن بيان الحزب اليوم، تأكيد لهذا الدور، حيث أن الحزب بكل كوادره من القاعدة إلى القمة هدفه مساندة الدولة المصرية، والكل على قلب رجل واحد يدعم الرئيس السيسي.

مصر تواجه تحديات كبيرة

أضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «أن مصر تواجه تحديات كبيرة، لكن الرئيس السيسي استطاع أن يمر بها بأمان، وأثبت تواجد القاهرة إقليميا ودوليا وتولي المسؤولية في ظروف صعبة».

إنجازات تمت على أرض مصر

وأشار صبري إلى الإنجازات التي تمت على أرض مصر، رغم التداعيات التي يمر بها العالم الآن، وأن ما حدث في مصر خلال العشر سنوات الماضية، نقلة حضارية كبيرة جدا خاصة للأجيال القادمة، متوقعا حدوث انفراجة كبيرة الفترة المقبلة وسط مؤشرات بزيادة الصادرات.