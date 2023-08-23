نائب رئيس «مستقبل وطن»: الرئيس السيسي أعاد لمصر أمنها القومي وعلاقاتها الخارجية

قال النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إعلان الحزب دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، جاء بعد فترة طويلة من المباحثات والتشاور داخل الهيئة العليا للحزب والكوادر الحزبية داخل المحافظات، والمكتب السياسي للحزب.

أهداف ومبادئ حزب مستقبل وطن

أضاف «عابد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن حزب مستقبل وطن له أهداف ومبادئ، تتمثل في استقرار الأمن القومي المصري، والإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وعندما أجرى الحزب دراسات على العشر سنوات الماضية، ودرس الإنجازات التي تحققت خلال فترة حكم الرئيس السيسي تبين للحزب أنه استطاع أن يعيد العلاقات الخارجية المصرية الأفريقية الأوروبية العربية بشكل مهم.

تحقيق الأمن القومي

أشار إلى أن الرئيس السيسي استطاع أن يحقق الأمن القومي، وأحداث 2012 و2013، ورأينا جماعة الإخوان الإرهابية وما حدث من تفجيرات وإرهاب واحتجاجات ووقفات احتجاجية وقتل صحفيين وخطف أهالي فكانت الحالة الإرهابية متفشية مقارنة بالآن أصبحت مصر دولة آمنة، وتشير لها الدول الأوروبية بأنها مقصد سياحي.