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ساندي تطرح برومو أغنية اللولبية: «لعيب سكة وعامل فيها أبو مكة»

كتب:

ياسمين محمود
08:17 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
ساندي

ساندي

طرحت الفنانة ساندي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة اللولبية المقرر إطلاقها غدًا الخميس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ونشرت الفنانة ساندي البرومو الدعائي وعلقت عليه قائلة: «ده أنت لعيب سكة سكة وعملي فيها أبو مكة.. بكرة».

فيلم «تاج»

وحققت ساندي نجاحًا كبيرًا من خلال دورها في فيلم «تاج» للفنان تامر حسني، وشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبدالجليل، وشيرين، وهالة فاخر.

قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

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بقلم ياسمين محمود