نشرة مصروفات المدارس 2023-2024.. اعرف الفئات المعفاة

كشفت وزارة التربية والتعليم، خلال نشرة مصروفات المدارس 2023-2024، عن 21 فئة من الطلاب معفاة من المصروفات الحكومية، للعام الدراسي المقبل.

تفاصيل نشرة مصروفات المدارس 2023-2024

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نشرة مصروفات المدارس 2023-2024، وأرسلت خطابات لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وشدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على وكلاء الوزارة، بالالتزام بتنفيذ كل ما تضمنته نشرة مصروفات المدارس 2023-2024، وكل ما جاء فيها، وتوزيع النشرات بالقرار على جميع مديريات التربية والتعليم في 27 محافظة بجميع أنحاء الجمهورية.

قائمة الفئات المعفاة في نشرة مصروفات المدارس

حصلت «الوطن» على قائمة بالفئات المعفاة من المصروفات، نستعرضها في التقرير التالي:

1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي.

3- أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

4- الطلاب يتامى الأب.

5 - الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.

6- أبناء المرأة المعيلة من الفئات المعفاة من مصروفات المدارس 2024.

7- أبناء المرأة مهجورة العائل والمطلقة.

8- أبناء المكفوفين.

9- ذوي الاحتياجات الخاصة.

10- أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

11- أبناء الذكور غير القادرين المفرج عنهم من السجون حديثًا، بعد إجراء بحث اجتماعي.

12- أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

13- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة «في محافظة البحر الأحمر».

14- طلاب مدارس شمال سيناء.

15- الطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.

طلاب مدارس التربية الخاصة.

16- طلاب مدارس التربية الخاصة.

17- طلاب مدارس الفصل الواحد.

18- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

19- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

20- طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

21- الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.