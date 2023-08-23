ضبط 85 ألف كتاب تعليمي خارجي دون تصريح في مطبعة بالجيزة

تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الجيزة، من ضبط 85 ألف كتاب تعليمي خارجي دون تصريح في مطبعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة بدائرة مركز شرطة كرداسة في الجيزة، بطباعة عدد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، أو تصريح من الجهات المعنية، بالمخالفة للقانون.

ضبط المسؤول عن المطبعة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسؤول، وعُثر على 85 ألف كتاب تعليمي لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك المطبعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.