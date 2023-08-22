البابا تواضروس يغادر المجر عائدا إلى مصر

غادر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطار بودابست فرانز ليست الدولي، مساء اليوم، عائدًا إلى مصر، بعد انتهاء زيارته لجمهورية المجر، التي استغرقت أربعة أيام.

كانت الحكومة المجرية قد وجهت دعوة رسمية لقداسة البابا لزيارتها للمشاركة في العيد القومي للمجر.

والتقى قداسته خلال الزيارة رئيسة المجر ورئيس الوزراء ورئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بالمجر، وتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر المجرية، وصلى قداس عيد السيدة العذراء بالكنيسة القبطية بالمجر.