مراسل «الحياة اليوم» يرصد افتتاح البطولة الدولية لكرة الطائرة الشاطئية

استعرض برنامج «الحياة اليوم»، افتتاح البطولة الدولية لكرة الطائرة الشاطئية، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، التي رصدت في الأسبو ع الأخير على أرض مدينة العلمين الجديدة، فعاليات المهرجان الرياضي «الكرة الطائرة الشاطئية»، بمشاركة 42 فرقة من 32 دولة عربية وأجنبية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وتستمر حتى 26 أغسطس.

تصفيات لاختيار أفضل 4 فرق

كما أبرز مراسل برنامج الحياة اليوم، تفاصيل البطولة، وقال إن المرحلة الأولى من التصفيات لاختيار أفضل 4 فرق للانضمام لأفضل 12 فريقا عالميا للعبة دور النهائي المكون من 16 فريقا.

وبحسب تصريحات محمد عمر مدير إقليمي التسويق والمبيعات لفندق ريجل هايتس: «كان لنا دور كبير أننا نستضيف بطولة الفولي بول الموجودة على الشاطئ، وكان الهدف نستكمل طوال فترة الشتاء مش الموسيم الصيفي فقط».