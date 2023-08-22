ناقد فني: فعاليات متنوعة في الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إنه على مدار شهر ونصف كان هناك فعاليات متنوعة بمهرجان العلمين سواء فنية أو رياضية:« لو نظرنا للخلف لوجدنا أن أعداد كبيرة من نجوم الصف الأول أقامت حفلات ناجحة داخل العلمين الجديدة، مثل محمد منير وحميدي الشاعري ومن الجيل الجديد والقديم».

كل الزوار الذين يذهبون إلى مهرجان العلمين سيجدون كل شئ

وأضاف «سعد الدين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز:« لدينا فعاليات متنوعة داخل مهرجان العلمين مثل مسرح الشارع موجود والجزء الرياضي في الأسبوع الأخير من المهرجان، ودا بيخلي اللي رايح العلمين وكأنه واثق أن كل حاجة هيلاقيها داخل مهرجان العلمين».

المهرجان سوف يعرض الأعمال التي عُرضت على مدار السنة

وأوضح أن المهرجان يقام برعاية الشركة المتحدة، وفي العام الماضي كان يهتم بالأعمال التي عُرضت خلال شهر رمضان، أما العام الحالي المهرجان سيتم بالأعمال التي عُرضت على مدار السنة.

ولفت إلى أن الخميس المقبل يشهد إقامة حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي يترأسه الفنان الكبير يحيى الفخراني، ومن المقرر تقديم عشرات الجوائز خلال الحفل لأهم صناع السينما والدراما في مصر عن العام المنقضي، بعد أن تم استحداث جائزة خاصة للجمهور لأول مرة، وسيكون يوم الجمعة المقبلة حافلا بالحفلات الغنائية الهامة، إذ يشدو لأول مرة الرابر العالمي روس في مدينة العلمين الجديد، على أن يشاركه في الحفل فرقة شارموفرز.

حفل كاريوكي على مسرح الأرين

واختتم الناقد الفني حديثه :«يوم السبت المقبل، آخر أيام المهرجان، فسيكون الجمهور على موعد مع حفل «فريق كاريوكي» على مسرح «العلمين أرينا».