مذيعة إكسترا نيوز: فعاليات ضخمة في مهرجان العلمين الخميس المقبل

قالت الإعلامية حبيبة عمر، إننا نشعر كل يوم بالفخر بأننا مصريون، كما نشعر بالفخر تجاه مدينة العلمين الجديدة، والشكر موصول للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على كل هذه الخدمات والاحتفالات والفعاليات المقامة في العلمين الجديدة.

احتفالات وفعاليات ضخمة

وأضافت «عمر»، خلال تقديمها برنامج «العالم علمين»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد في 24 أغسطس احتفالات وفعاليات ضخمة إذ يقام حفل غنائي شعبي لمحمود الليثي ومحمد عدوية ومسلم.

وأشارت إلى أن يوم 24 أغسطس يشهد أيضا حفلاً للمطربة سمر طارق، والكوميديان علي قنديل، كما يشهد اليوم نفسه انطلاق مهرجان الدراما و«العلمين Awards».

ولفتت إلى أن الدكتور يحيى الفخراني ذكر في المؤتمر الصحفي بمدينة العلمين الجديدة، أن المهرجان يقام في دورته الثانية بمدينة العلمين ما يربط بذلك الفن بالسياحة.

حالة من البهجة بين الأسر

وأوضحت أن هناك وفودا وعددا كبيرا من الأسر المصرية على الممشى السياحي، ووجود حالة من البهجة والسعادة.