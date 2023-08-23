أتاحت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، إمكانية الاستعلام عن تأشيرة السعودية بجواز السفر 2023 إلكترونيًا توفيرًا للوقت والمجهود، من خلال بعض الخطوات البسيطة التي لا تحتاج إلا إلى هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر مناسب، بعدها يمكنك الاطلاع على التأشيرة وموعدها ونوعها.

وفيما يلي، تعرض بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية بجواز السفر 2023 إلكترونيا عبر منصة إنجاز التابعة لوزارة الخارجية بالمملكة، في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية بجواز السفر 2023

يمكن للمتقدمين للحصول على تأشيرة السعودية، الاستعلام عن موقفها برقم جواز السفر، من خلال بعض الخطوات البسيطة كالآتي:

الدخول على موقع الاستعلام عن التأشيرات «إنجاز» التابع لوزارة الخارجية بالسعودية، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

على يسار الصفحة ستجد خدمة الاستعلام عن الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة السعودية.

سيتطلب معرفة موقف التأشيرة استيفاء بعض البيانات، التي منها تحديد نوع الاستعلام «طلب دعوة، أو رقم دعوة صادر، أو تأشيرة».

رقم الطلب.

رقم السجل، ويقصد «رقم جواز السفر».

إدخال الرمز الذي يتواجد في الصورة للتأكد من أنك لست روبوت.

أخيرًا الضغط على استعلام، لتظهر نتيجة البحث.

شروط إصدار تأشيرة السعودية 1445

وحتى تتمكن من إصدار تأشيرة السعودية الجديدة، لابد من توافر بعض الشروط وهي كالتالي:

- جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل قبل دخول أراضي المملكة.

- تقديم صور لجميع الأوراق الخاصة باستخراج جواز السفر، للحصول على جميع البيانات الخاصة بالمتقدم.

- يجب أن يكون بجواز سفر المتقدم صفحتين خاليتين على الأقل.

- تقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء واضحة للمتقدم.