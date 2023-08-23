أحمد موسى: الرئيس السيسي لم يعد الشعب بشيء وأخلف (فيديو)

علّق الإعلامي أحمد موسى على الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، قائلا إن المواطن يعلم أين سيذهب صوته في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024، ولا يستطيع أي شخص توجيه الناخبين، وقال إن الرئيس السيسي لم يعد الشعب بشيء وأخلف.

الرئيس السيسي صادق

وأضاف «موسى»، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان صادقا حينما قال: «لن نسمح بترويع المواطنين، وكنا ننتظر كلمة واحدة تصل لـ100 مليون مواطن، وبالفعل استحق الشعب انحياز القوات المسلحة له».

أول حزب يدعم الرئيس

وبشأن دعم حزب مستقبل وطن لترشح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024، قال «موسى»، إنها بداية لتدشين حملة انتخابية للرئيس السيسي؛ باعتباره أول حزب يدعم الرئيس في الانتخابات.