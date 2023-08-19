أحمد موسى: الدولة لن تتوقف عن تنفيذ المشروعات المفيدة للمجتمع والمواطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية رغم الأزمة الاقتصادية لن تتوقف عن تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع والمواطن، وذهاب الرئيس السيسي للسلوم على حدود مصر الغربية، وقيامه بجولة تفقدية في السلوم، تحمل داخل طياتها العديد من الرسائل.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس السيسي وجولته للسلوم في درجة حرارة تصل لـ45 مئوية، رسالة ومؤشر واضح، معقبا: «كان الرئيس ممكن يقعد ومش يروح السلوم، ولكن ذهاب الرئيس السيسي له رسائل عديدة».

خطورة السوشيال ميديا

وأضاف أحمد موسى، مساء اليوم السبت، أن مصر ليست كما تصورها السوشيال ميديا، وهذه المواقع الإلكترونية تحتوى على شائعات وكلام خطير ولجان إلكترونية، موضحًا أن هدف هذه اللجان توصيل رسالة أن البلد انتهت، ولكن الواقع عكس ذلك، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تعبر عن شعب مصر.

اللجان الإلكترونية وتأثيرها على الوطن

وتابع أن أصعب تحدى يواجه الدولة حاليا «الأزمة الاقتصادية» والرئيس السيسي يعلم ذلك، مضيفا: «العيال بتوع المخابرات الإنجليزية محمد ناصر ومعتز مطر دول أعداء الوطن والشعب، هما عاوزين يصدروا مشاكل وخراب للمجتمع المصري».

تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطن

وأكمل: «الناس زعلانة وحقها تزعل بسبب الأزمة الاقتصادية، وأنا هنا بعبر عن صوتهم اللي الرئيس والمسئولين هيسمعوا، الرئيس السيسي قعد مع أهله وناسه في السلوم، واستمع لتساؤلاتهم وآرائهم دون أي مشكلة».

حفاوة استقبال الرئيس السيسي

ولفت أحمد موسى إلى أن هناك حفاوة استقبال للرئيس السيسي خلال تفقده لمدينة السلوم لأول مرة، موضحًا أن الحفاوة التي استقبل بها أهالي السلوم تعبر عن حقيقة ومحبة الشعب المصري في جميع المحافظات للرئيس السيسي، معقبا: «متصدقوش السوشيال ميديا، شوفوا الواقع».

واختتم موسى حديثه قائلا:«الدولة والرئيس يعلمان أن الوضع الاقتصادي مأثر على كل بيت، المزارع والطالب والمواطن عاوز فلوس، طيب الرئيس عنده مش عاوز يدي، لا والله الرئيس يمنى يعمل كل حاجة، دا رفع الأجور والمعاشات كل ما يلاقى فرصة».