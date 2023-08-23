أمين مستقبل وطن بأبوتيج: الرئيس السيسي حول أحلام الصعيد لواقع ملموس

قال النائب أحمد الشناوي، أمين حزب مستقبل وطن بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، إن بيان الحزب بتأييده دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية جاء في وقته، إذ أنهم أعلنوا كامل تأييده للرئيس السيسي والحفاظ على الدولة المصرية.

الصعيد ظل مهمشا وعانى من الصعوبات

وأضاف «الشناوي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه مما لا شك فيه أن الصعيد حرم كثيرا، وبصفته نائب عن الصعيد عن القائمة الوطنية من أجل مصر، فإن الصعيد ظل مهمشاً ومهملاً وعانى كثيراً من الصعوبات والمشكلات على مر الزمن.

ولفت أن الرئيس السيسي أدرك أن هذا الوقت هو الوقت المناسب لتنمية الصعيد بشكل حقيقي، وقرى ونجوع الصعيد كانت تحلم بإدخال الصرف الصحي لها، والتطور الذي حدث كان من الأحلام تحققت على أرض الواقع.

تحويل الأحلام لواقع

وأشار إلى أنه لا يوجد قرية في الصعيد ليس بها صرف صحي أو محولات كهرباء أو شبكات أو إنترنت على أعلى مستوى، كل هذه الأشياء كانت حلمًا لكنها تحولت لواقع حقيقي.