الفنان أحمد حاتم يشارك في فيلمين دفعة واحدة.. «الملحد وحسن المصري»

يعيش الفنان أحمد حاتم، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لا سيما على مستوى السينما، حيث ينتظر عرض أفلام جديدة له خلال الفترة القليلة المُقبلة، بجانب تصويره مجموعة من الأفلام الجديدة، تمهيدًا لطرحها في العام المُقبل.

ويُنافس أحمد حاتم، في الربع الأخير من العام الجاري، بفيلمين دفعة واحدة، حيث كان قد انتهى من تصويرهما قبل فترة، وترصدهما «الوطن» في التقرير التالي:

فيلم الملحد

المخرج ماندو العدل، أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن طرح فيلم الملحد، بطولة أحمد حاتم، خلال الأيام القليلة المُقبلة، إلا أن الموعد النهائي لم يُحدد بعد، لكنه كشف عن البوستر الرسمي للعمل، وعلق عليه قائلا: «قريبًا جدًا».

ويتعاون المخرج محمد جمال العدل، للمرة الثانية مع الكاتب إبراهيم عيسى في فيلم «الملحد»، وذلك بعد تجربتهما الأولى في فيلم «صاحب المقام»، ويناقش الفيلم قضايا التطرف الديني والإلحاد، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم محمود حميدة، حسين فهمي، شيرين رضا، أحمد حاتم، تارا عماد بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

فيلم حسن المصري

وفي الربع الأخير من العام الجاري، سيُطرح فيلم «حسن المصري» للفنان أحمد حاتم، حسبما أعلنت الشركة المنتجة في وقت سابق، حيث أكدت أنه سيُعرض قريبًا في دور العرض، بينما الموعد النهائي لم يُحدد بعد.

ويتتبع فيلم «حسن المصري» قصة حسن المصري، وهو مسؤول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

الفيلم بطولة أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم وفريال يوسف، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.