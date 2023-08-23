28 فنانة يتنافسن على أفضل ممثلة.. والراحل مصطفى درويش مرشح لـ«أحسن دور ثاني»

أعلن القائمون على النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، التى يستضيفها مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى فى دورته الثانية، المقامة تحت عنوان «60 سنة دراما»، عن قوائم الجوائز المنافسة بالمهرجان، والتى تم استحداث جائزة جديدة فيها بتصويت الجمهور.

«جعفر العمدة» و«الكبير أوى» من ضمن المرشحين لـ«أفضل مسلسل»

وجاءت قائمة الأعمال الدرامية المنافسة على جائزة أفضل مسلسل كالتالى: «كامل العدد، الهرشة السابعة، علاقة مشروعة، تحت الوصاية، حضرة العمدة، الكبير أوى 7، جعفر العمدة، رشيد، ضرب نار، الصفارة، الصندوق، المداح 3، تلت التلاتة، ستهم، وعود سخية، بابا المجال، مذكرات زوج، سره الباتع، عملة نادرة، 1000 حمد لله على السلامة، الكتيبة 101، سوق الكانتو، جميلة، رسالة الإمام، رمضان كريم 2، حرب، الأصلى، فى كل أسبوع حكاية».

وضمت قائمة المسلسلات أيضاً كلاً من: «أزمة منتصف العمر، آخر دور، منعطف خطر، موضوع عائلى 2، الغرفة 207، وبينا ميعاد، اللعبة 4، ليه لأ 3، بالطو، حكايات جروب الدفعة، حكايات جروب الماميز، سيب وأنا أسيب، سفاح الجيزة، ريفو 2، عالم تانى، جروب العيلة، تياترو، العيلة دى، إيجار قديم، أعمل إيه، النزوة، بيت فرح، الضاحك الباكى، سكر، أم الدنيا، الأجهر، تغيير جو، إكس لانس، كشف مستعجل، جت سليمة، اللعبة 3». بينما جاءت قائمة الفنانين المتنافسين على جائزة أفضل ممثل دور أول كالتالى: «شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكى، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضى، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفى، أحمد فهمى، أحمد صلاح السعدنى، أحمد عيد، جمال سليمان، آسر ياسين».

«كرارة والعوضى ومصطفى شعبان» من المتنافسين على جائزة أفضل ممثل

وضمت القائمة أيضاً كلاً من: «عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوى، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار، محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمى، ماجد الكدوانى، محمد فراج، صبرى فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعى، شريف منير، خالد الصاوى، فتحى عبدالوهاب، عمرو عبدالجليل، خالد سليم».

ويتنافس على جائزة أفضل ممثلة دور أول 28 فنانة، إذ جاءت القائمة كالتالى: «دينا الشربينى، أمينة خليل، منى زكى، روبى، ياسمين عبدالعزيز، غادة عبدالرازق، روجينا، يسرا، مى عز الدين، حنان مطاوع، ريهام حجاج، درة، منة شلبى، دنيا سمير غانم، مى عمر، ريهام عبدالغفور، أيتن عامر، شيرين رضا، نيللى كريم، شيرى عادل، دينا فؤاد، هنا الزاهد، ماجدة زكى، رانيا يوسف، صابرين، داليا مصطفى، وفاء عامر، هالة صدقى».

وجاء الفنان الراحل مصطفى درويش فى مقدمة المتنافسين على جائزة أفضل دور ثانٍ، التى ضمت أيضاً: «محمد محمود، دياب، رشدى الشامى، محمود عبدالمغنى، أحمد بدير، محمد سلام، هشام إسماعيل، عصام السقا، أحمد داش، أحمد فهيم، منذر رياحنة، مجدى بدر، خالد كمال، محسن منصور، تامر نبيل، ماجد المصرى، أحمد خالد صالح، محمد رياض، محمد القس، محمد عبدالحافظ، أحمد الرافعى، إبراهيم السمان، جهاد سعد، كمال أبورية، محمد فهيم، محمد ثروت، محمود البزاوى، أحمد وفيق، جمال عبدالناصر، خالد أنور، محمد فراج، جلال العشرى، إيهاب فهمى، حمزة العيلى، محمد رضوان، طه دسوقى، مصطفى أبوسريع، باسم سمرة، يوسف عثمان».

وأعلنت القائمة المنافسة على جائزة أفضل دور نسائى، وجاءت كالتالى: «نسرين أمين، مها نصار، رحمة أحمد فرج، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، انتصار، هبة مجدى، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، شيماء سيف، صفاء الطوخى، سلوى خطاب، سوسن بدر، جومانا مراد، ويزو، هنادى مهنا، ميرنا جميل، رنا رئيس، سما إبراهيم، ولاء الشريف، ركين سعد، إنعام سالوسة، سلمى أبوضيف، منال سلامة، بسمة، آية سماحة».

وتضم قائمة المنافسين على أفضل مخرج أسماء كبيرة، والتى جاءت كالتالى: «معتز التونى، كريم الشناوى، محمد شاكر خضير، محمد سلامة، محمد سامى، عمر المهندس، علاء إسماعيل، أحمد الجندى، كريم العدل، خالد الحلفاوى، خالد مرعى، عادل أديب، مى ممدوح، مصطفى فكرى، مروان عبدالمنعم، أحمد سمير فرج، حسن صالح، رؤوف عبدالعزيز، أحمد حسن، أحمد خالد موسى، تامر نادى، سامح عبدالعزيز».

كما يتنافس فى هذه الفئة كل من: «عمرو صلاح، حسين المنباوى، الليث حجو، أحمد نادر جلال، أحمد حسن، محمد عبدالرحمن حماقى، شادى عبدالسلام، روجينا بسالى، معتز حسام، السدير مسعود، محمد بكير، هانى كمال، نادين خان، محمد عبدالسلام، أحمد صالح، خالد يوسف، وائل إحسان، هادى الباجورى، يحيى إسماعيل، عبدالعزيز حشاد، منال الصيفى، رؤوف عبدالعزيز، أحمد خالد أمين، طارق رفعت، أمير رمسيس، أحمد عبدالحميد، شيرين عادل، محمد فاضل، تامر المهدى، محمود رشاد، ياسر سامى، مريم أبوعوف، إبرام نشأت، شادى الرملى، إسلام خيرى».

وأضاف القائمون على الاحتفالية جائزة أفضل مؤلف عمل درامى باختيار الجمهور، حيث جاءت الأسماء المشاركة فى هذا الاستفتاء كالتالى: إياد صالح عن مسلسل «الكتيبة 101»، وهانى سرحان عن مسلسل «حرب»، ومحمد سامى ومهاب طارق عن مسلسل «جعفر العمدة»، ومحمد هشام عبية عن مسلسل «رسالة الإمام»، وناصر عبدالرحمن عن مسلسل «ضرب نار»، وخالد دياب عن مسلسل «تحت الوصاية»، ومدحت العدل عن مسلسل «عملة نادرة»، ومصطفى صقر ومحمد عز الدين عن مسلسل «الكبير أوى» الجزء السابع، ووسام صبرى عن مسلسل «رشيد»، وأحمد عبدالله عن مسلسل «رمضان كريم 2»، وهبة الحسينى عن مسلسل «تلت التلاتة».

وتضم قائمة المؤلفين أيضاً: أحمد صبحى عن مسلسل «وعود سخية»، وأحمد عاطف فياض عن مسلسل «بالطو»، ومريم نعوم عن مسلسل «ليه لأ»، وسماح الحريرى عن مسلسل «علاقة مشروعة».. وغيرهم.

ويتنافس عدد كبير من الفنانين الشباب على جائزة أفضل ممثل صاعد وهم: «أمير عيد، ركين سعد، سارة عبدالرحمن، صدقى صخر، تامر هاشم، ملك الحسينى، عصام عمر، سلافة غانم، مريم الجندى، على عبدالمنعم، جيسيكا حسام، لينا صوفيا، جيهان الشماشرجى، سارة الشامى، ليلى أحمد زاهر، مصطفى غريب، داليا شوقى، أحمد جمال سعيد، أحمد ماجد، عمر شريف، لمى كتكت، وردشان مجدى، أحمد عبدالحميد، على صبحى، فاتن سعيد، مونيكا هانى، جالا هشام، جودى مسعود، مايان السيد، أحمد عبدالوهاب، يوسف عمر، ولاء الشريف، رنا رئيس، مريم أشرف زكى، فريدة رجب، طه الدسوقى، عمر زريق».