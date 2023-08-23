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كل ما تريد معرفته عن برنامج هندسة العمارة المستدامة بجامعة المنصورة الأهلية

كتب:

آية حسنين
11:09 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
جامعة المنصورة

جامعة المنصورة

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة التفاصيل الكاملة عن الدراسة ببرنامج هندسة العمارة المستدامة بجامعة المنصورة الأهلية، بعد إتاحة الدراسة بها لأول مرة هذا العام، وشروط القبول ومجالات العمل به بعد التخرج.

مصاريف وتنسيق برنامج هندسة العمارة المستدامة بالمنصورة الأهلية

وتستعد جامعة المنصورة الأهلية لفتح أبواب برنامج هندسة العمارة المستدامة لأول مرة أمام طلاب الثانوية العامة بمصاريف دراسية وهي 50 ألف جنيه، وتنسيق 68% للقبول في البرنامج.

أوراق التقديم في برنامج الهندسة الطبية بالمنصورة الأهلية

وحددت جامعة المنصورة الأهلية عدة أوراق لاستقبال طلاب الثانوية العامة في برنامج هندسة العمارة المستدامة وهي:

- شهادة الثانوية العامة.

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور.

- بطاقة الترشيح الخاصة بالتنسيق.

- إيصال دفع المصروفات.

دراسة برنامج هندسة العمارة المستدامة في المنصورة الأهلية

وأوضخت الجامعة في بيان لها أن البرنامج يربط بين 4 تخصصات رئيسية بينها صلات وثيقة، وتعتمد على عدد من المقررات الأساسية المشتركة، هي:

- الهندسة المعمارية.

- الهندسة البيئية والاستدامة.

- هندسة التصميم الحضري.

- هندسة التصميم الداخلي.

مجالات العمل بعد التخرج من برنامج هندسة العمارة المستدامة

وأشارت الجامعة أنه يمكن للطلاب العمل في مختلف المجالات بعد التخرج من البرنامج وهي:

مجالات الهندسة المعمارية المتعددة:

- التصميم المعماري.

- التخطيط العمراني.

- التصميم العمراني.

- التصميم الداخلي.

- نظيم تقييم المباني والأثر البيئي.

- التصميمات التنفيذية وتكنولوجيا البناء الترميم والتوثيق للمباني التاريخية.

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