قادة «بريكس» يقترحون آليات جديدة لبناء عالم متعدد الأقطاب

شدد قادة مجموعة «بريكس» الاقتصادية، خلال الجلسة العامة للاجتماع المنعقد حالياً في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، على مستوى القمة، على أهمية بناء عالم متعدد الأقطاب، يستند إلى المرجعية الدولية، ويحقق التكافؤ لجميع الدول.

أبرز تصريحات قادة «بريكس»

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز الاقتراحات والتصريحات التي أدلى بها قادة دول مجموعة «بريكس»، ومنها:

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: سنشكل لجنة للنقل تعنى بمسألة اللوجستيات، وفي حال الاتفاق على ذلك، تترأس روسيا اللجنة العام المقبل، وسنعمل على تعزيز دور العملات الوطنية في التعاملات التجارية، والتحول إلى العملات الرقمية.

وأضاف بوتين: منفتحون على تحقيق مختلف المشاريع والاتفاقيات الخاصة بالعديد من القطاعات، وندعم مبادرة جنوب أفريقيا لاستحداث لجنة لحقوق المرأة.

- الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: ندعو للمساواة في شروط إقراض الدول، ويجب ألا تحصل الدول النامية على قروض بفائدة تمثل 7 أضعاف الفوائد التي تحصل عليها الدول الأخرى.

- رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: نقترح تعزيز التعاون الفضائي حيث دعونا لتشكيل مجموعة أقمار صناعية لـ«بريكس»، ونقترح استحداث مركز لأبحاث الفضاء يعود بالفائدة على البشرية جمعاء، كما نقترح منح العضوية الكاملة للدول الإفريقية في مجموعة العشرين.

- الرئيس الصيني شي جين بينغ: نفخر بامتلاكنا معهدا للذكاء الاصطناعي، وأن نشارك أصدقاءنا في ذلك، حتى يكون استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر أمنا.