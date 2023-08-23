تحاليل مخدرات عشوائية للاعبي دوري مراكز الشباب.. البداية في دمياط

بدأت وزارة الشباب والرياضة، عبر الإدارة المركزية لمراكز الشباب برئاسة الدكتور محمد عبد القادر، تنفيذ توجيهات الدكتور الوزير أشرف صبحي، لإجراءات الموسم الجديد لدوري مراكز الشباب، بعمل تحاليل مخدات عشوائية للاعبي الدوري في جميع المحافظات.

سحب عينات عشوائية من اللاعبين

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها الأربعاء، إنه بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومثلما يحدث في الدوري الممتاز، قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بسحب عينات عشوائية من لاعبي دوري مراكز الشباب بمحافظة دمياط.

التحاليل تكشف سلبية جميع العينات

وأكد البيان أن جميع العينات جاءت سلبية، على أن تجري تباعًا سحب عينات مُماثلة في كافة محافظات الجمهورية بشكل مفاجئ وعشوائي خلال منافسات دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة.

الوزير: تكاتف للتوعية بخطورة الإدمان والتعاطى

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإجراء يأتي فى إطار تكامل الدولة ممثلة في الوزارة والصندوق ومؤسسات المجتمع، للعمل علي التوعية بخطورة الإدمان والتعاطى عامة، وخاصًة بين أوساط الشباب والممارسين للرياضة بشكل عام.

وأشاد بالتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للتوعية بخطورة مشكلة تعاطي المواد المخدرة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون من أجل تكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية، لاسيما في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتوجيه أوجه الدعم لهم.