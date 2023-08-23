مصرع طالب غرقا بإحدى ترع الدقهلية

لقي طالب مصرعه غرقا في المياه بالقرب من قرية القباب الصغرى على الطريق في الدقهلية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى دكرنس العام.

مصرع طالب غرقه في المياه بالدقهلية

تلقى اللواء مروان حبيب إخطار من مأمور مركز شرطة دكرنس، يفيد بمصرع طالب ونقله إلى المستشفى لحين استكمال الإجراءات اللازمة.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طالب يدعى السيسي حمدي الجراحي طالب من مركز دكرنس بالدقهلية، وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتمكنت من إيداع الجثة بالمشرحة لحين انتهاء الإجراءات وتسليم الجثة لأسرته، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لاستكمال التحقيقات اللازمة.