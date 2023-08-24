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استقرار سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنوك المصرية

كتب:

محمد سعيد الشماع
07:48 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم في أبرز البنوك، وفقا لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث لأسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس: 8.18 جنيه للشراء.

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