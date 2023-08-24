مراسل القاهرة الإخبارية: المدنيون أشعلوا الشموع أمام شركة فاجنر بسان بطرسبرج

تحدث حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، عن حادث تحطم الطائرة المملوكة لقائد فاجنر، موضحا أن المدنيين أشعلوا الشموع أمام شركة فاجنر بسان بطرسبرج.

وقال: «تجمع عدد من المدنيين أمام مقر شركة فاجنر بمدينة سان بطرسبرج لإشعال الشموع ووضع الورود بالقرب من مقر الشركة».

وأضاف: «حالة من التوتر تسود الداخل الروسي لكن الشوارع الروسية هادئة ولا توجد أي تعزيزات».

أما عن الردود المنتظرة من مجموعة فاجنر: «المعلومات المنتشرة معلومات متضاربة، ومجموعة فانجر عبر السوشيال ميديا، وأن بعض المواقع تحدثت أن قادة فاجنر اجتمعوا منذ دقائق، ومواقع أخرى تابعة لشركة فاجنر قالوا إن الأخبار غير صحيحة وأن معظم قادة شركة فاجنر غير متواجدين في روسيا لكنهم يتواجدون في القارة الأفريقية».

غياب الإعلام الروسي الرسمي

وأضاف: «المؤشرات الحالية وعدم وجود رد رسمي روسي وغياب الإعلام الروسي الرسمي عن الحادث».

إضاءة مبنى فاجنر في روسيا

وأكمل: «أن الجميع في انتظار رد رسمي، وأن مبنى فاجنر في سان بطرسبرج أنير على شكل صليب إشارة على حداد على مقتل قائد شركة فاجنر».