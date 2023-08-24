الاتحاد الإفريقي لكرة قدم الساق الواحدة: مصر دائما في المقدمة

قال عثمان دانفوديو، نائب الرئيس الأول للاتحاد الإفريقي لكرة قدم الساق الواحدة، إن مصر دائما ما تكون في المقدمة، مشيرا إلى أن مصر شاركت في أول بطولة أفريقية لكرة قدم الساق الواحدة في تنزانيا في 2021.

مستقبل مصر وكرة الساق الواحدة

وأضاف دانفوديو، خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا» المُذاع على قناة «أون»، أن أداء مصر في تلك البطولة كان أكثر من رائع وبعد البطولة لم تقف مصر مكتوفة الأيدي مثل باقي الدول، منوها بأنه يرى أن مصر ستكون مستقبل كرة قدم الساق الواحدة.

زيارة مصر

وتابع: «زرت مصر للمرة الثانية لمشاهدة نهائي البطولة، وكانت البطولة مختلفة وتخطف الأنظار، ولهذه الأسباب تتزايد أعداد اللاعبين في مصر، وهذا يؤكد أن مصر المكان الأفضل لهذه اللعبة».