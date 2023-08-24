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عاجل.. مفاجأة بشأن انتقال صلاح إلى اتحاد جدة.. كشفها إعلامي سعودي

كتب:

أبانوب رجائي
05:01 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

زعم الإعلامي الرياضي السعودي، عبد العزيز المريسل، أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، أصبح لاعبًا في نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إعلامي رياضي: محمد صلاح اتحادي

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «محمد صلاح، اتحادي وأقول لجماهير اتحاد جدة، جهزوا تي شيرت صلاح».

وكانت صحيفة «الرياضية» السعودية، قد كشفت في الساعات الأولى من اليوم الخميس، عن تقارب في وجهات النظر بين إدارة ليفربول واتحاد جدة، لضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

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بقلم أبانوب رجائي