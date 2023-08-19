إصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بينهم طفلا في عدة حوادث انقلاب دراجات نارية على مختلف الطرق بمحافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب السرعة الزائدة وانقلاب عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليه، فانقلبت به، وأصيب مستقلها، بينما جرى نقل جميع المصابين للمستشفيات لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الحوادث.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل حادث على حدة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة شاب في انقلاب دراجة نارية

أصيب شاب يدعى محمد حمادة فتحي 27 سنة بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يستقلها على الطريق في منطقة الكيمان بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة أربعيني في انقلاب موتوسيكل

وأصيب محمد مصطفى فهمي 43 سنة في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق عزبة طحاوي بدائرة مركز شرطة أبشواي، وجرى نقله إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم بحسب إصاباته.

كما أصيب جابر ماهر كامل 31 سنة بعدة إصابات جراء تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يستقلها على طريق الروضة/ طامية، وجرى نقله إلى مستشفى طامية المركزي، لتشخيص إصاباته، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

إصابة شاب في انقلاب تروسيكل بالفيوم

أصيب محمد جمال معوض 35 سنة في حادث انقلاب تروسيكل كان يقوده على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي قرب مدخل سنورس، مما تسبب في إصابته بعدة إصابات، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

وأصيب مروان جابر ناصر جودة 12 سنة في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق طامية أمام مدخل المدينة، فيما جرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.