ديمتري أوتكين الرجل الثاني في حركة فاجنر.. ما قصته؟

ركز الجميع على مقتل مؤسس حركة فاجنر، يفجيني بريجوجين في روسيا في تحطم طائرة خاصة في موسكو كان على متنها 10 أشخاص، ولكن كان معه حارسه الشخصي، الرجل الثاني في الحركة أوتكين، جندي روسي سابق، يحمل وشما نازيا، بأنه اليد اليمنى لبريجوجين، ولعب دورا رئيسيا في تأسيس مجموعة فاجنر.

سبب تسمية فاجنر بهذا الاسم

وبحسب وسائل الإعلام الروسية، فإن سبب إطلاق اسم فاجنر على الحركة كان بسبب حب أوتكين للملحن الألماني البارز، ريشارد فاجنر أحد أهم الملحنين المفضلين لدى أدولف هتلر، في حين تنتشر أقاويل أخرى أن سبب التسمية هو التيمن بالاسم الحركي لأوتكين، فاجنر.

القتال في الشيشان

سابقا، كان يحمل أوتكين (53 عاما) رتبة مقدم في جهاز المخابرات العسكرية «GRU»، وأرسله الجيش مرتين إلى الشيشان للقتال فيها، وكان متهما بالتورط في جرائم حرب.

قصة حياته

ديمتري أوتكين، مولود في في 11 يونيو 1970 بمدينة أسبست بمنطقة سفيردلوفسك، ودخل مدرسة كيروف العليا لقيادة الأسلحة المشتركة، ثم للخدمة في جهاز المخابرات العسكرية الروسية «GRU»، وعند وصوله لدرجة مقدم ترك الخدمة وتقاعد ثم عمل في مجموعة موران الأمنية.

عقوبات عليه

وتم إدراج ديمتري أوتكين في قائمة العقوبات الأمريكية في يونيو 2017 رفقة قائد قوات فاجنر يفجيني بريجوجين، كما قالت وزارة الخزانة الأمريكية في ذلك الوقت.