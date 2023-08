ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار بكاليفورنيا لـ5 أشخاص (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في حان بمقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 5 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 6 آخرين بجروح متفاوتة، بحسب ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

وأفادت إدارة شرطة مقاطعة أورانج بوقوع حادث إطلاق نار أمس، في حانة تعود لراكبي الدراجات النارية في جنوب كاليفورنيا، وأشارت الإدارة إلى أن مطلق النار كان من بين الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحادث.

At least 5 people are dead and 6 people wounded in Orange County, California at Cook’s Corner biker bar. Police say the shooter is a retired police officer, who began shooting after a domestic dispute pic.twitter.com/SnDwH57vYq