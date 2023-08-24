ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار بكاليفورنيا لـ5 أشخاص (فيديو)

ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في حان بمقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 5 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 6 آخرين بجروح متفاوتة، بحسب ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

مطلق النار كان من بين الأشخاص الذين لقوا حتفهم

وأفادت إدارة شرطة مقاطعة أورانج بوقوع حادث إطلاق نار أمس، في حانة تعود لراكبي الدراجات النارية في جنوب كاليفورنيا، وأشارت الإدارة إلى أن مطلق النار كان من بين الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحادث.

At least 5 people are dead and 6 people wounded in Orange County, California at Cook’s Corner biker bar. Police say the shooter is a retired police officer, who began shooting after a domestic dispute pic.twitter.com/SnDwH57vYq — Slauson Girl (@slausongirlnews) August 24, 2023

الشرطة: تورط ضابط في حادث إطلاق النار

وأشارت إدارة الشرطة في بيانها المختصر الحادث وقع في بار «كوكز كورنر» في ترابوكو كانيون بمقاطعة أورانج، وتبين إصابة 6 أشخاص بينهم 5 مصابين بجروح ناجمة عن طلقات نارية.

وأظهرت لقطات جوية من مكان الحادث تجمعًا كبيرًا لمركبات الشرطة الأمريكية وسيارات الإطفاء، وأفادت الشرطة بأن هناك تورط لضابط في إطلاق النار خلال الحادث، وأكدت أن لم يصب أي من أفرادها بأذى، دون ذكر المزيد من التفاصيل.