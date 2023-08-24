شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة للسيدات 2023.. هل تستحق المطلقة المعاش؟

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الشروط لحصول الأسر الأكثرا فقرا واحتياجا على الدعم النقدي المقدم من برنامج تكافل وكرامة، والذي يستفيد منه أكثر من 5 ملايين و200 ألف أسرة حتى الآن.

شروط تكافل وكرامة للسيدات 2023

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن شروط حصول السيدات على معاش برنامج تكافل وكرامة للسيدات تتمثل في التالي:

- ألا تكون السيدة تعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- من أهم شروط تكافل وكرامة للسيدات 2023 ألا تتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

- في حالة وجود أبناء لدى السيدة المتقدمة، لابد أن يكون أبنائها من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما.

- تقديم كل الأوراق والمستندات اللازمة والداعمة للحصول على تكافل وكرامة مثل صورة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

- تقديم وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة حين وجودها بشرط أن تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

- من أهم شروط تكافل وكرامة للسيدات 2023 عدم وجود ملكية أرض زراعيه نصف فدان فأكثر.

- عدم ملكية إيجار أرض زراعيه فدان فأكثر.

- عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- عدم ملكية محل تجارى أو أكثر سواء مسجلة أو غير مسجلة.

- عدم ملكية رؤوس مواشى للتجارة ثلاثة أو أكثر.

- عدم وجود عمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي باشتراك تأميني.

- عدم امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة مسجلة أو غير مسجلة.

- عدم الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي أو جيش أو شرطه عن ذاته.

- عدم الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر السفر خارج البلاد بغرض العمل.

ـ عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

ـ عدم امتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء)

ـ عدم تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا.

ـ مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن (تجميد لحين التحقق).