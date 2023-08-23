6 شروط لالتحاق الأطفال بالمؤسسات الإيوائية التابعة لـ«التضامن»

«المؤسسات الإيوائية»، هي دار لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين بسبب اليتم أو تفكك وتصدع الأسرة وفقاً لما يسفر عنه البحث الاجتماعي، وتعد واحدة من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، تحت محور الرعاية الاجتماعية، بهدف توفير حياة أفضل للأطفال داخل تلك المؤسسات، بشروط وإجراءات معينة.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، شروط التحاق الأطفال في المؤسسات الإيوائية وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط التحاق الأطفال في المؤسسات الإيوائية التابعة لـ «التضامن»

- يشترط ألا يقل سن الطفل المتقدم للمؤسسات الإيوائية عن 6 سنوات ولا يزيد عن 18سنة.

- يشترط أن تنطبق على الطفل المتقدم للمؤسسات الإيوائية إحدى الحالات الآتية:

1- الأطفال «مجهولي النسب، الضال».

2- أن يكون الطفل المتقدم للمؤسسات الإيوائية يتيم الأبوين أو أحدهما ويثبت من البحث الاجتماعي إعسار الأسرة والحاجة الملحة إلى رعاية أبنائها بهذه المؤسسة.

3- أن يكون الأب أو ألام نزيل مستشفى الأمراض العقلية أو مودعآ بأحد السجون بسبب الحكم عليه بالسجن.

4- أبناء الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج الأب أو ألام أو كليهما.

5- ألا يكون الطفل المتقدم للمؤسسات الإيوائية صدر على الطفل حكم في تشرد أو جناية أو جنحة أو مخالفة.

6- ألا يكون الطفل المتقدم للمؤسسات الإيوائية مصاباً بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية.