دبلوماسيون من إندونيسيا وبنجلاديش يشيدون بمهرجان المانجو في الإسماعيلية

تحدث اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان المانجو، موضحًا: «أرى أن النسخة الثانية أفضل من النسخة الأولى التي جرى تنظيمها في العام الماضي، حتى في عدد المشتركين معنا من سفراء الدول الأجنبية».

25 سفير مشارك بمهرجان المانجو

وأضاف في تقرير عرضته القناة الأولى: «في هذا العام يشارك نحو 25 سفيرا، وعدد لا بأس به من الملحقين التجاريين، وهناك مجموعة كبيرة منهم أبدت اهتماما كي تعقد لقاءات مع الغرفة التجارية والتجار والمزارعين بالإسماعيلية».

إلى ذلك، قال لطفي رؤوف السفير الإندونيسي في مصر إنه يشعر بالامتنان بسبب استضافة المهرجان لي، وهذه ليست أول مرة يأتي فيها إلى الإسماعيلية، إذ زارها أكثر من مرة لتناول وجبات الأسماك.

الإسماعيلية مشهورة بالمانجو المميز

وذكر أن محافظة الإسماعيلية مشهورة بالمانجو المميز، لافتًا إلى أن بلاده تستورد المانجو المصري عن طريق السعودية على هيئة عصير.

وشدد إسماعيل حسن نائب سفير دولة بنجلاديش في مصر على سعادته بسبب مشاركته في المهرجان: «هناك أنواعا كثيرة تنتجها مصر عموما، ونحن نزرع المانجو أيضا ونحب أن نعرف أنواعا أكثر في العالم كله».