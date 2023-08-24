897 ألف جنيه إيرادات فيلم العميل صفر في دور العرض خلال 24 ساعة

نجح الفنان أكرم حسني في الحفاظ على صدارة شباك التذاكر في السينمات المصرية من خلال فيلم «العميل صفر» على مدار الأسبوع الأول لعرضه في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، حقق الفيلم أمس 897 ألف جنيه عن أمس الأربعاء، ويعتبر فيلم «العميل صفر» البطولة المنفردة الأولى للفنان أكرم حسني في السينما.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يرغب في أن يكون بطلا وهو ما يوقعه في عدد من المواقف الكوميدية غير المتوقعة، وتعتمد قصة الفيلم الأساسية حول شخصية الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، والذي يقوم بعدة مغامرات فاشلة بسبب حبه الشديد لمغامرات جيمس بوند، ويحلم بأن يكون مثله.

أبطال فيلم «العميل صفر»

يجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم: بيومي فؤاد، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، منذر رياحنة، أسماء أبو اليزيد وفيدرا بالإضافة إلى فاطمة النبوي، من تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل.