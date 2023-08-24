خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لحاملي كارت الخدمات المتكاملة 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لحاملي كارت الخدمات المتكاملة أغسطس 2023، منوهة أنه على الراغبين في الحصول على الكارت القيام بها بشكل صحيح لضمان قبوله.

خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لحاملي كارت الخدمات المتكاملة

وأفادت وزارة الصحة والسكان أن خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لحاملي كارت الخدمات المتكاملة أغسطس 2023، تتمثل في التالي:

- أولى خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لحاملي كارت الخدمات المتكاملة أغسطس 2023 الدخول على هذا الرابط.

- إدخال الرقم القومي.

- كتابة نوع الإعاقة.

- تحديد مكان الكشف.

- تحديد التاريخ الراغب في تحديده.

- النقر على زر حفظ البيانات وهذا بعد التأكد من كتابتها بشكل صحيح.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن كارت الخدمات المتكاملة يأتي في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتسهيل مهمة وصول كافة الخدمات للفئات العمرية المختلفة.

تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تغيير موعد الكشف الطبي دون وجود أي عائق، بشرط إدخال البيانات بشكل صحيح لتتمكن الوزارة من إرسال رسالة نصية قصيرة على الهاتف المحمول يفيد بموعد الكشف الطبي المخصص للراغب في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023.