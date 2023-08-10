كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 لذوي الهمم.. خطوات بسيطة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، أتاحته وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه سيتم استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية بنهاية يناير 2024، وذلك للأشخاص ذوي الهمم على مستوى محافظات الجمهورية، كما أعلنت عن بدء إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة للأشخاص ذوي الهمم بعد موافقة مجلس الوزراء.

خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023

ويمكن لأي شخص من ذوي الهمم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023، بخطوات بسيطة وهي كالتالي:

- يتم الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هـــــنـا.

- يدخل المواطن الرقم القومي الخاص به، ثم الضغط على بحث.

- من خلال الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023 يتم تحديد موقف كارت الخدمات الخاصة بالشخص كما يتم توضيح إذا كان الطلب قيد الدراسة، أو تمت الموافقة على صدور الكارت.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2023.. المرحلة الثالثة

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023 وهي كالتالي:

- تتضمن الإعاقة البسيطة وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة.

- الإعاقات الحركية البسيطة مثل «شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة».

- عيوب خلقية.

- ضمور العضلات البسيط .

- تيبس المفاصل.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر أصابع أو سلاميات متعددة بالطرف الواحد.

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

- الشلل الدماغي البسيط .

- خلل بالأعصاب الطرفية .

- الإعاقة البصرية «ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل».