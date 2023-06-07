طريقة وخطوات الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2023

حددت وزارة الصحة والسكان، كيفية الاستعلام عن صدور كارت الخدمات الطبية المتكاملة 2023، عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، موضحة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تيسير الإجراءات للمواطنين الراغبين في الحصول على كارت الخدمات.

ووفقًا للدور الخدمي الذي تحرص «الوطن» على تقديمه، نوافيكم في السطور التالية، كيفية الاستعلام عن صدور كارت الخدمات الطبية المتكاملة 2023.

الاستعلام عن كارت الخدمات الطبية المتكاملة 2023

وذكرت وزارة الصحة والسكان، أن خطوات الاستعلام عن نتيجة كشف المعاقين للحصول على كارت الخدمات الطبية المتكاملة، جاء كالآتي:

1 - الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنــــــــــا.

2 - اختيار قسم أخبارنا.

3 - الضغط على أيقونة الكشف الطبى على طالبى بطاقة اثبات الاعاقة والخدمات المتكاملة.

4 - الضغط على رابط الموقع الالكترونى للكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من هذا الرابط "http://pod.mohp.gov.eg/ ".

5 - اختيار أيقونة استعلام.

6 - إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بشرط أن تكون البطاقة سارية.

7 - الضغط على أيقونة بحث.

8 - في نهاية الأمر ستظهر نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات الطبية المتكاملة.