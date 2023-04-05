ما هي الحالات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة؟

كارت الخدمات المتكاملة عبارة عن كارت ذكي يتمّ استخدامه للتحويلات النقدية، كما يقدم عدد من الخدمات لذوي الهمم منها الرعاية الصحية والتأهيلية، ومزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين وغيرها.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الحالات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.

الحالات التي تستحق كارت الخدمات المتكاملة

1- صغر أو كبر حجم الرأس.

2- فقد السمع التام.

3- ضمور العضلات وذوي القزامة.

4- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

5- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

6- الإعاقات السمعية.

7- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

8- مريض الهيموفيليا.

9- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

10- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

11- أمراض الدم المزمنة.

12- الشلل الدماغي.

13- متلازمة داون.

14- فقد البصر التام.

15- طيف التوحد.

16- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

17- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

18- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

19- البتر متعدد الأطراف.

20- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

21- اضطراب طيف التوحد.

22- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

مزايا كارت الخدمات المتكاملة

- الحصول على سيارة مجهزة لذوي الهمم.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات واشتراكات مراكز الشباب، والأندية الرياضية.

- الجمع بين معاشين.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الضرائب، الدمج في المدارس.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.