محطات بمشوار أمينة رزق في ذكرى وفاتها.. «مُنعت من مشاهدة السينما»

«أم الفنانين» لقب أطلقه عليها النقاد، خاصة أنها واحدة من أشهر أمهات السينما المصرية، وذلك بعدما برعت في تجسيد أدوارها في العديد من الأفلام التي شاركت في بطولتها، طوال عملها الفني الذي تجاوز كما يقرب من 70 عامًا، هي الفنانة أمينة رزق، التي تحل اليوم ذكرى رحيلها الـ20، إذ فارقت عالمنا يوم 24 أغسطس عام 2003.

منذ نعومة أظافرها، عشقت الفنانة الراحلة أمينة رزق الفن، خاصة أن خالتها كانت ممثلة مسرح، على الرغم من ذلك، إلا أنها واجهت صعوبات كثيرة قبل انضمامها للمسرح في عمر الـ12 عامًا، وذلك وفق ما جاء في كتاب «أمينة رزق في محراب المسرح» للكاتب الدكتور عمرو دوارة، مؤرخ مسرحي.

معارضة أسرة أمينة رزق لمشاهدة العمل السينمائي

قبل أن تلتحق أمينة رزق بالعمل لأول مرة على خشبة المسرح رفقة خالتها، واجهت معارضة شديدة من أسرتها، خاصة والدها الذي رفض بشدة فكرة مشاهدتها للعروض السينمائية، وكان يمنعها من مشاهدة السينما، وحينما أكملت عامها الثامن، توفي والدها وانتقلت هي إلى القاهرة رفقة والدتها للعيش مع خالتها، التي أصرت أن تلتحق ابنة شقيقتها بالعمل المسرحي.

في عام 1922، ظهرت أمينة رزق لأول مرة على خشبة المسرح، وشاركت بالغناء إلى جوار خالتها بفرقة «يوسف عزالدين»، ثم بفرقة «علي الكسار»، وحينما بدأت العمل بفرقة «رمسيس» أدت شخصية الصبي الكسيح في إحدى مسرحياته أمام يوسف وهبي، لتكون هذه المسرحية بداية التألق لها، وفق ما ورد في الكتاب.

بداية تألق الفنانة الراحلة وسبب دخولها السينما

حينما استقالت الممثلة زينب صدقي من فرقة «رمسيس» خاصة أنها كانت ممثلة الفرقة الأولى، أسندوا أدوراها إلى الفنانة الراحلة أمينة رزق، وكان الفنان يوسف وهبي قد اكتشف موهبتها الكبيرة وجديتها منذ أول لقاء بينهما، ومن خلال أدوارها المميزة في الفرقة، نجحت في تحقيق شهرة كبيرة، ففتحت لها السينما أبوابها.