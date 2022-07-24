سوسن بدر: سعيدة بتكريم اسم أمينة رزق.. وأعشق جميع أعمالها

يواصل المهرجان القومي للمسرح، فعاليات افتتاحه حاليا، المقام بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، بحضور الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان إسماعيل مختار رئيس المهرجان، وكوكبة من الفنانين، أبرزهم الفنان محمد صبحي والفنانة سوسن بدر التي تسلمت جائزة تكريم الفنانة الراحلة أمينة رزق.

تكريم محمد صبحي

وشهد حفل الافتتاح، تكريم وزيرة الثقافة للفنان محمد صبحي، على هامش الدورة الـ15 من مهرجان القومي للمسرح، تقديرا لمسيرته الفنية المسرحية، واكتفى صبحي، بالتكريم دون التعليق عليه، أو توجيه بعض الكلمات إلى الجمهور.

تكريم اسم الفنانة الراحلة أمينة رزق

بينما شهد الحفل، تكريم اسم الفنانة الراحلة أمينة رزق، التي تسلمتها عنها الفنان الكبيرة سوسن بدر، إذ أعربت عن سعادتها البالغة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بتسملها هذه الجائزة، مشيرة إلى أنها تعشق جميع أعمالها الفنية.

ضياء عبد الخالق يقدم حفل الافتتاح

وقدم الفنان عبد الخالق، حفل افتتاح الدورة 15 ضمن مهرجان القومي للمسرح المصري، الذي تنطلق فعالياته من 24 يوليو حتى 8 أغسطس، إذ قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إنه «يشعر برهبة كبيرة في تولي مهام تقديم الحفل، مشيرًا إلى أنه لا زال يشعر بمواجهة الجمهور بشكل مباشر حتى تلك اللحظة ولكنه تحدى نفسه تلك هذه المرة»

الدورة الـ15 من مهرجان القومي للمسرح

يذكر أن مهرجان القومي المسرحي في دورته الـ15 يرأسه يوسف إسماعيل، وعضوية أشرف عبد الغفور، محمد رياض، الناقدة عبلة الرويني، المخرج خالد جلال، هيثم الحاج علي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للكتاب، الفنان اسماعيل محتار رئيس البيت الفني للمسرح، المخرج هشام عطوة رئيس مجلس ادار الهيئة العامة للقصور الثقافة، الفنان ياسر صادق رئيس الادارة المركزية للمركز القومي للمسرح، والناقد جرجس بيشاي، والمخرج حمدي بكري.