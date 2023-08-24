«إكسترا نيوز»: إقبال جماهيري على فعاليات مهرجان العلمين اليوم

تحدثت الإعلامية سارة سراج، مراسلة قناة إكسترا نيوز، عن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اليوم وأبرز الأنشطة التي نشهدها الليلة، مؤكدة تزايد الإقبال الجماهيري اليوم على مدينة العلمين الجديدة، مشيرة إلى الانتهاء من الاستعدادت والتجهيزات الخاصة بمهرجان الدراما المقرر انطلاقه الليلة بمنطقة النورث سكوير في مدنية العلمين الجديدة.

تجهيزات على أعلى مستوى لمهرجان الدراما

وأضاف «سراج»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم يارا مجدي عبر فضائية إكسترا نيوز: «التجهيز لمهرجان الدراما يجرى على أعلى مستوى، فالريد كاربت تمتد من أول مدخل النورث سكوير حتى الشاطئ والمسرح أصبح على أتم الاستعداد للمهرجان، يأتي ذلك علاوة استعدادات الإضاءة والموسيقى التصويرية، فالمهرجان يستقبل الليلة كل المخرجين والمعدين والفنانين وغيرهم من الفئات المسئولة عن صناعة الدراما المصرية».

انطلاق مهرجان القاهرة للدراما

ونشهد اليوم انطلاقا مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية الاستثنائية، ليس فقط لإقامتها في العلمين بل أيضا بسبب إتاحة فرصة لاستفتاء الجمهور، والاحتفال بمرور 60 عاما على إذاعة أول عمل إذاعي درامي مصري.

وسيكون للجمهور الحق في اختيار أفضل فنان دور أول ودور ثاني، فضلا عن أفضل ممثل صاعد وغيرها من الجوائز، والتكريم سيكون على مجمل الأعمال الدرامية الموجودة طوال العام وليس شهر رمضان فقط.