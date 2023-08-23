«مساء DMC»: تامر حسني يحيي حفل افتتاح مهرجان الدراما

قالت شرمندة الدسوقي، مراسلة برنامج مساء dmc إنه بدأ العد التنازلي لختام مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى تحت شعار العالم علمين أكبر حدث في الشرق الأوسط، والذي شهد العديد من الفعاليات على مدار أيامه، والتي تجمع بين الفن والرياضي والثقافي.

60 سنة دراما

وأضافت «الدسوقي»، خلال لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، أن منطقة النورث سكوير يقام فيها مهرجان الدراما، والذي تستضيفه مدينة العلمين في 24 أغسطس، ولن تكون نسخة استثنائية لوجوده في العلمين الجديدة، لكن أيضا للاحتفال بمرور 60 سنة دراما.

افتتاح مهرجان الدراما

وتابعت: «المهرجان يبدأ في الثامنة من مساء الغد، حصريا على شاشة قناة DMC، والعاملين في المهرجان يعملون على قدم وساق للعمل والبدء في التجهيزات، وسيحيي حفل افتتاح المهرجان الفنان تامر حسني والفنان أحمد عصام».